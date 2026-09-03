Antalya Manavgat'ta köpeğe çarpan araç devrildi, 5 araç zincirleme kazaya karıştı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta köpeğe çarpan araç devrildi, 5 araç zincirleme kazaya karıştı

Antalya Manavgat\'ta köpeğe çarpan araç devrildi, 5 araç zincirleme kazaya karıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafif ticari araç yola çıkan köpeğe çarpıp devrildi. Arkadan gelen sürücüler ani fren yapınca 5 araç birbirine çarptı; kazada yaralanan olmazken köpek hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi. Arkadan gelen sürücüler de devrilen araca çarpmamak için ani fren yapınca 5 araç birbirine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada köpek öldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpıp, devrildi. Arkadan gelen sürücüler de kazayı görüp ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek öldü.

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Manavgat'ta köpeğe çarpan araç devrildi, 5 araç zincirleme kazaya karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta köpeğe çarpan araç devrildi, 5 araç zincirleme kazaya karıştı - Son Dakika
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