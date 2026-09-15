Antalya Manavgat'ta otomobil tankere arkadan çarptı, sürücü Ahmet Sevim hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu sürücü Ahmet Sevim (34) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Sevim (34) hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D400 kara yolunun Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, 07 CGN 631 plakalı tankere arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Sevim sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Sevim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT,
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