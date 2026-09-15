Antalya Manavgat'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya Manavgat\'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Sevim'in kullandığı otomobil, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Sevim yaşamını yitirdi, kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Sevim'in (34) kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda 07 CGN 631 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Manavgat'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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