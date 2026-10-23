Antalya Manavgat\'ta uçuruma devrilen kömür yüklü tırda 2 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta uçuruma devrilen kömür yüklü tırda 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kömür yüklü tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisindeki virajdan uçuruma devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile tırdaki diğer kişi, ekiplerce uçurumdan çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'dan Manavgat istikametine giden F.Y'nin kullandığı kömür yüklü tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisindeki virajdan uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile tırdaki H.K, ekiplerce uçurumdan çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza bölgesi de dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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