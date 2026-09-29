Antalya Muratpaşa\'da falezlerin altında dün aranan Nil Bölükbaş ölü bulundu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan Nil Bölükbaş (40), ailesinin güvenlik kamerası kayıtlarından izini sürmesi sonucu falezlerin alt kısmındaki kayalıkta ölü bulundu. Bölükbaş'ın cenazesi, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezler mevkisinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren Nil Bölükbaş'tan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip, mahalle genelinde arama çalışması başlattı. Çevredeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, kayalık alandaki cesedin, dün sabahtan beri aranan Nil Bölükbaş'a ait olduğu belirlendi. Falezlerden düşüp hayatını kaybettiği tespit edilen Nil Bölükbaş'ın cenazesi, karadan tahliyenin zorluğu nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri tarafından bota alınıp limana götürüldü.

Nil Bölükbaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.