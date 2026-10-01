Antalya Muratpaşa'da iddiaya göre drift yapan sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı

Antalya Muratpaşa'da iddiaya göre drift yapan sürücü, 4 araca çarpıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre drift yapan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılarık Mahallesi'nde park halindeki 4 araca çarptı. Otomobilini bırakıp yaya olarak kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobiliyle 4 araca çarparak zarar veren sürücü kaza yerinden kaçtı.
Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak'ta iddiaya göre drift yapan 07 CKZ 267 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü ardından otomobilini bırakarak kaza yerinden yaya halde kaçtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Hasar oluşan 4 araç da kaza yerine gelen çekicilerle kaldırıldı.
Kaynak: AA
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