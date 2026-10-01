Antalya Muratpaşa'da iddiaya göre drift yapan sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da iddiaya göre drift yapan sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre drift yapan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılarık Mahallesi'nde park halindeki 4 araca çarptı. Otomobilini bırakıp yaya olarak kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobiliyle 4 araca çarparak zarar veren sürücü kaza yerinden kaçtı.

Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak'ta iddiaya göre drift yapan 07 CKZ 267 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü ardından otomobilini bırakarak kaza yerinden yaya halde kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasar oluşan 4 araç da kaza yerine gelen çekicilerle kaldırıldı.

Kaynak: AA
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