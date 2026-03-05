Antalya'nın Fethi Kutlandı - Son Dakika
Antalya'nın Fethi Kutlandı

05.03.2026 17:21
Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü Uluslararası Antalya Sempozyumu ile kutlandı.

ANTALYA'nın fethinin 819. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Antalya Sempozyumu açılış konferansı gerçekleştirildi.

Antalya, şanlı fethin 819. yılını coşkuyla kutluyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen Uluslararası Antalya Fetih Sempozyumu çerçevesinde 'Fetih ve Fatih: Antalya'nın Fethi ve Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev' konferansı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erkan Göksu tarafından gerçekleştirilen konferans öncesinde Selçuklu kitabe örneklerinin yer aldığı 'Fetihnameler Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, rektör yardımcıları Cengiz Toker ve Şükrü Özen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

'BU TOPRAKLARIN TAPUSU ECDADIMIZIN ESERLERİDİR'

Konferansta yaptığı konuşmada Antalya'nın 1207 yılında fethiyle birlikte ebediyen Türk ve Müslüman yurdu olarak tescillendiğini belirten Vali Hulusi Şahin, "Bu toprakları büyük mücadelelerle fetheden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ecdadımız bu toprakları bir koloni anlayışıyla değil, bir vatan arayışıyla fethetti; ilimle ve irfanla burayı gerçek bir vatana dönüştürdü. Bu topraklardan tarih boyunca pek çok millet ve ordu geçti; ancak sadece Türk milleti kalıcı oldu. Ecdadımız burayı vatan yapmak için geldi, geldiği yerde kök saldı ve güçlü bir kültür inşa etti. Bugün ayakta duran eserler, bu toprakların Türk yurdu olduğunun tapu belgeleridir" dedi.

'MAZİMİZİ GENÇLERE AKTARABİLİRSEK ATİYE GÜVENLE BAKARIZ'

Tarihini bilmeyen toplumların millet olma vasfını zamanla kaybedeceğini ifade eden Vali Şahin, "Millet olmak; ortak bir kıvançta, ortak bir tasada ve ortak bir gelecek tasavvurunda buluşabilmektir. Bu ortak gelecek idealini ise ancak mazimizi bilerek ve ondan güç alarak inşa edebiliriz. Fetih yıl dönümü ve benzeri etkinlikleri düzenlememizin temel nedeni de budur: Gençlerimize milli ruhu, milli duruşu ve milli refleksi kazandırmak; bu bilinci gelecek nesillere aktarmak. Bizler köksüz ya da türedi bir topluluk değil, kadim bir milletiz. Fetih kutlamalarının önemli parçalarından biri olan bu sempozyumlarda konunun bilimsel boyutu ele alınıyor, değerlendiriliyor, kayıt altına alınıyor ve kitaplaştırılıyor. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize, Akdeniz Üniversitemize ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin tarafından, Prof. Dr. Erkan Göksu'ya plaket takdim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Antalya, Kültür, Güncel, Son Dakika

