Antalya\'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kalkan Mahallesi Taş Ocağı mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor.
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