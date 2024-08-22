Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Cihan Kavak'ın evinde hareketsiz yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

22.08.2024 17:49
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Ahatlı Mahallesi 3156 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yaşayan Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan yakınları evi kontrol etmeye gitti.

Kavak'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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