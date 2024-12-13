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Antalya'nın Mahallelerinde Spor Egzersizleri

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde çocuk ve gençlere spor aktiviteleri sundu. Katılımcılar, çeşitli spor dallarında eğlenceli bir deneyim yaşadı.

13.12.2024 10:41  Güncelleme: 10:52
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde çocuk ve gençleri sporla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporu mahallelere taşıyan "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği ilçe ilçe dolaşıyor. Etkinlik, Kepez ilçesine bağlı Dokuma Mahallesi'nde devam etti. Dokuma Kapalı Pazar yerinde hazırlanan çeşitli spor aktiviteleri, çocuk ve gençlere hem eğlenceli hem de sağlıklı bir deneyim sundu.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi, mini survivor parkuru, badminton gibi pek çok spor dalının yer aldığı etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Spor antrenörlerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, fiziksel aktivitelerle sağlıklı bir yaşamın temellerini atarken, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar paylaşma fırsatı da yakalıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, projenin her hafta farklı bir mahallede devam edeceğini belirterek, "Sporu Antalya'nın her köşesine ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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