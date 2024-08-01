Antalya\'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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