Antalya, Polonyalı ve Romanyalı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Antalya, Polonyalı ve Romanyalı Turistleri Ağırlıyor

07.06.2025 11:16
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Antalya, Polonya ve Romanya'dan gelen turist sayısında artış göstererek 12 ay turizmi destekliyor.

Polonyalıların ve Romanyalıların en fazla seyahat ettiği ülkeler arasında 4. sırada yer alan Türkiye'de, Antalya önemli rol oynuyor.

Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden Antalya'da, turizmcilerin bu yılki hedefi 18 milyon. Geçen yıl Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alan Polonya ve Romanya, bu yıl da artışlarını sürdürüyor.

Pazar yelpazesini genişleten turizmciler de Polonya ve Romanya'yı önemsiyor.

Kış döneminde de seyahat etmeyi seven Polonyalı ve Romanyalılar, Antalya'da turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir etken olarak görülüyor.

Her iki pazardan kente gelen turist sayısı geçen yıllara göre arttı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, yılın 4 ayında Antalya, Polonya'dan 111 bin 173, Romanya'dan da 15 bin 512 turisti ağırladı. Geçen yıla göre Polonya pazarında yaklaşık yüzde 9, Romanya pazarında da yüzde 17'lik bir artış gerçekleşti.

Polonya'dan 14 ve Romanya'dan da 14 şehirden Antalya'ya uçak seferleri

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Polonya ve Romanya'nın Antalya turizminde önemli yere geldiğini söyledi.

Polonyalı varlıklı turistlerin yılda en az 2-3 kez yurt dışı seyahati yaptığını, lüks tesislerde kaldığını ve özellikle deniz, kum, güneş tatillerini tercih ettiklerini aktaran Kavaloğlu, "Polonya, istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de en çok tercih ettiği destinasyon Antalya. Polonya'daki 14 şehirden Antalya'ya uçak seferleri düzenleniyor." dedi.

Polonya'da yaklaşık 18 milyon insanın yurt dışına tatile çıktığını dile getiren Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Polonya'nın en fazla tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye 4. sırada. Polonyalılar Türkiye'de tatil yapmak istiyor. Bir önemli konu da 12 ay tatile geliyorlar Türkiye'ye ve Antalya'ya. Bu bizim için çok değerli. Geçen yıl Antalya'ya 1 milyon 200 binin üzerinde Polonyalı geldi. Bu sene de artış olan bir pazar Polonya. Dolayısıyla Avrupa'nın yükselen trendi."

Her iki pazarda artış beklentisi

Romanyalıların da en fazla seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin 4. sırada yer aldığını belirten Kavaloğlu, en fazla Romanyalı turisti de Antalya'nın ağırladığını kaydetti.

Romanya'dan da 14 şehirden Antalya'ya uçak seferlerinin yapıldığını, bu durumun Antalya tercihini artırdığını ifade eden Kavaloğlu, Romanyalıların Türkiye'ye kimlikle girebildiklerini ve bunun da bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Turizmciler olarak Polonya ve Romanya pazarını önemsediklerini anlatan Kavaloğlu, "Yılın 4 ayında Polonya ve Romanya pazarlarında artış var. Bu seneyi artışla tamamlayacağımız iki önemli kaynak pazarımız Polonya ve Romanya." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, Polonyalı ve Romanyalı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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