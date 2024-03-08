Antalya\'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Getirildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle getirildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne başvuran kadına kalp krizi teşhisi konuldu. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hasta için ambulans helikopter talep edildi.
Hava ambulansıyla yeni açılan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadına, kardiyoloji uzmanı Dr. Ali Oğuzhan Karal tarafından müdahale edildi. Kalp krizine neden olan tıkalı damarına stent uygulanan hasta, başarılı işlemin ardından yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açılan hastane, tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı.
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Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
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