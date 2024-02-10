Antalya Serbest Bölge'deki Yat Tersanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya Serbest Bölge'deki Yat Tersanesinde Yangın Çıktı

Antalya Serbest Bölge\'deki Yat Tersanesinde Yangın Çıktı

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

10.02.2024 21:25
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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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