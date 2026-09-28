Antalya Serik\'te apartmanın 3. katındaki yangın söndürüldü, daire hasar gördü

Antalya Serik'te apartmanın 3. katındaki yangın söndürüldü, daire hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın 3. katındaki Hanım B'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü, dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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