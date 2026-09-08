Antalya Serik'te çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki evler tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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