Antalya Serik\'te çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.