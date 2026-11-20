Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde düzenlenen Erasmus+ Gençlik Değişimi programında Türkiye, Litvanya, Sırbistan ve İspanya'dan 36 genç bir araya geldi.

"Roots" adlı 7 günlük programda, kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan gençlerin ortak sorunları ele alınırken, kültür, sanat, dans ve müzik aracılığıyla ülkeler arasında etkileşim kurulması hedeflendi.

Program organizatörü ve Umay Gençlik Grubu temsilcisi Alika Oraztayeva, farklı ülkelerden gelen gençlerin sosyoekonomik sorunlarını paylaşarak ortak çözümler geliştirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Etkinliklerde tiyatro, oyun, dans ve müzik gibi faaliyetlere yer verdiklerini anlatan Oraztayeva, gençlerin eğlenerek iletişim kurmalarını ve farklı deneyimler kazanmalarını sağladıklarını ifade etti.

İstanbul'dan gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Dila Beyaz, program sayesinde farklı kültürleri tanıdığını, kendi kültürlerini tanıtırken de yeni arkadaşlıklar kurduğunu söyledi.

Litvanyalı katılımcı Saule Luna Sapragonaite de sanat, dans ve müziğin gençler arasında iletişim kurulmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'yi ve Side'nin tarihi dokusunu çok beğendiğini dile getirdi.

Sırbistan'da yaşayan Tunus asıllı Jamila Namous ise farklı kültürlerin ortak değerlerde buluşabildiğini ifade etti. Türk, Tunus ve Balkan kültürleri arasında benzerlikler gördüğüne dikkati çeken Namous, Side'nin tarihi güzelliklerinden etkilendiğini kaydetti.

İspanya'nın Cadiz kentinden gelen Cayetano Martínez Tejonero da Side'nin tarihi dokusunu ve Antalya'nın doğal güzelliklerini beğendiğini belirterek, bölgeyi yeniden ziyaret etmek istediğini söyledi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkan Yardımcısı Durmuş Vural, Erasmus gruplarını ağırlamayı geleceğe yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

Gençlerin ülkelerine döndüklerinde Manavgat ve Side'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle kültürünü çevrelerine anlatacaklarını vurgulayan Vural, son yıllarda Erasmus gruplarının bölgeye ilgisinin arttığını ve Türkiye'nin bu programlardan daha fazla pay almasını istediklerini kaydetti.

Etkinlik 24 Kasım'da sona erecek.