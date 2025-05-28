Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

(ANTALYA) - Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (ANTAB) 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek yönetiminde yapıldı. Toplantıda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği'ne seçildi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında ve üye belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı. 2024 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, bir yıl süreyle görev alacak encümen, Plan ve Bütçe ile Kültür ve Turizm Komisyonlarına üye seçimi de yapıldı.

Toplantıda, Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği'ne seçildi. Öte yandan, Başkan Kotan ile beraber Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer aldı.

Toplantıda ayrıca Antalya'nın yeni sezon beklentilerinin karşılanması ve turizm çalışmaları için birlik ve beraberlik vurgusu da yapıldı.