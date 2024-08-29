Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini vurgulayarak, zaferlerin milli birliğin nişanı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğunu belirtti. Vali Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

29.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milletçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsız, özgür yaşamayı ilke edinen, bu uğurda hiçbir özveriden kaçmadan yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu aktaran Şahin, şanlı Türk tarihinde şehitlerin emaneti, gazilerin onur mihveri sayısız zaferlerle destanlar yazıldığını ifade etti.

Bu zaferlerin milli birliğin nişanı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ağustosta kazandığımız zaferlerin tarihimizde ayrı bir önemi vardır. Sultan Alparslan ve ordusu 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu Türklere yurt kılmış, Gazi Mustafa Kemal ve ordusu 26 Ağustos 1922'de yurdumuza göz dikenleri Kocatepe'den topa tutmuş ve 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakların Türk'ün yurdu kalacağını zaferle tescillemiştir. Hiç unutulmamalıdır ki bu topraklarda bin yıllık kökleri olan Zafer Bayramı ruhu birlik ve beraberliğimizin güç kaynağı olarak 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, gelecek nesillerin mihmandarı olacaktır. Ötüken'den Orhun'a, Malazgirt'ten Söğüt'e, Dumlupınar'dan, Pençe Kilit'e tarih var olduğu sürece Türk'ün millet egemenliğine hiçbir kuvvet engel olamayacaktır."

Vali Şahin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, büyük zaferin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Hulusi Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement