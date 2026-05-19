19 Mayıs coşkusu dört şehirde kutlandı

19.05.2026 15:10
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'daki program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile öğrencilerin çelenk sunmasıyla başladı.

Törende askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Karaalioğlu Parkı'nda "Gençlik ve Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan Gürhan, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve yeniden dirilişinin simgesi olduğunu söyledi.

Gürhan, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. 19 Mayıs bir milletin kaderini değiştiren iradenin adıdır. 19 Mayıs esareti reddeden bir ruhun şahlanışıdır. 19 Mayıs Samsun'dan Anadolu'ya yayılan istiklal ateşidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım yalnızca bir başlangıç değil, aziz milletimizin yeniden diriliş müjdesidir. Çünkü bu millet diz çökmemiş, boyun eğmemiş, esareti kabul etmemiştir. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da hangi ruh varsa bugün aynı ruh Türkiye Yüzyılı gençliğinde dimdik ayaktadır." dedi.

Gürhan, Antalya'da yalnızca beklentileri karşılamaya değil, sporun ve gençlik çalışmalarının dünyadaki değişimini de yakından takip ederek gençler için yeni imkanlar hayata geçirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

İçinde bulunulan çağın gençleri olumsuz etkileyen yönlerine karşı en güçlü cevabın spor, eğitim, kültür ve milli şuur olduğunu bildiklerini ifade eden Gürhan, köklerinden kopmayan, tarihini bilen, inancına sahip çıkan ve ay-yıldızlı bayrağa gönülden bağlı bir gençlik için çalıştıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajlarının okunmasının ardından gençlerin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu.

Festival, Vali Hulusi Şahin ve il protokolünün hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Şahin, programın ardından alanda kurulan stantları ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

MUĞLA

Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando eşliğinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Menteşe Spor Salonu'na yürüdü.

Salonda gerçekleştiren programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı okundu.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Aile Yılı anlayışı doğrultusunda, 2026 yılını Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Gençliğin enerjisi Muğla'nın gücü anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Akbıyık, gençlerin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha güçlü yetişmeleri için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Açıkbaş ise 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden şahlanışı olduğunu ifade etti.

Programda, Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin sunulduğu program, salon dışında kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

ISPARTA

Isparta'da, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, 19 Mayıs'ın gençlere verilen önemin en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Özel sporcuların 19 Mayıs'a özel gösterisi sergilendi.

Kutlamalar judo, tekvando, jimnastik ve halter branşlarında hazırlanan gösterilerle sona erdi.

BURDUR

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik Spor İl Müdürü Vekili Mustafa Özçelik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında konuşan Özçelik, 107 yıl önce bugün, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışla başlayan kutlu yürüyüşü büyük bir minnet, heyecan ve coşkuyla anıldığını söyledi.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını vurgulayan Özçelik, "19 Mayıs, inancın umuda dönüştüğü gündür. Esaret altında yaşamayı kabul etmeyen bir milletin, bağımsızlık ve özgürlük uğruna ayağa kalkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanını sarmış, milletimizin azmi ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajlarının okunmasının ardından bale, karate, judo, akrobasi, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Atatürk'ü temsil eden öğrenci tarafından zeybek gösterisi yapıldı.

Gençliğe Hitabe'nin okunmasının ardından Gençliğin Ata'ya cevabı okundu.

Kaynak: AA

