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Antalya'ya Yıl Sonunda Rekor Sayıda Turist Girişi - Son Dakika
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Antalya'ya Yıl Sonunda Rekor Sayıda Turist Girişi

Antalya'ya yılbaşı haftası olan 23-30 Aralık tarihlerinde hava yoluyla günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırıldı. 30 Aralık'ta 20 bin 20, 29 Aralık'ta 17 bin 322 turist girişi yapıldı. Bu girişler, tarihin en iyi yıl sonu günlük girişi olarak kaydedildi. 2023 yılı aralık ayında hava yolu ile gelen turist sayısı ise 302 bin 505 oldu.

Antalya\'ya Yıl Sonunda Rekor Sayıda Turist Girişi
31.12.2023 - 13:51,
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ANTALYA'ya hava yoluyla 30 Aralık'ta 20 bin 20, 29 Aralık'ta 17 bin 322 giriş oldu. Bu girişler, tarihin en iyi yıl sonu günlük girişi oldu.

Antalya, yılbaşı haftası olan 23-30 Aralık tarihlerinde hava yoluyla günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'ya, yılın son haftasında hava yoluyla 121 bin 139 turist geldi.  Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 30 Aralık günü yapılan günlük giriş 20 bin 20, 29 Aralık günü yapılan giriş ise 17 bin 322 oldu. Bu iki gündeki girişler hem 2022'nin, hem 2019'un günlük girişlerinin üstüne çıkarak, tarihin en iyi yıl sonu günlük girişi olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı aralık ayında hava yolu ile gelişler ise 2022 aralık ayının yüzde 7, 2019 aralık ayının yüzde 32 üstünde gerçekleşerek, 302 bin 505 oldu. Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek aralık ayı verisi olarak tarihe geçti.

Kaynak: DHA
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