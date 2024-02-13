Antalya'yı sağanak vurdu; Düden Şelalesi'nin rengi değişti - Son Dakika
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Antalya'yı sağanak vurdu; Düden Şelalesi'nin rengi değişti

Antalya'da etkili olan sağanak sonrası Düden Şelalesi'nin rengi kahverengine döndü. Şiddetli rüzgar şelalenin sularını deniz yerine karaya savurdu. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

13.02.2024 13:52
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Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (2)

Antalya'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak sonrası şiddetle akan Düden Şelalesi'nin rengi kahverengine döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen Düden Şelalesi'nde tersten gelen rüzgar şelalenin sularını deniz yerine karaya savurdu. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Antalya\'yı sağanak vurdu; Düden Şelalesi\'nin rengi değişti
Kaynak: DHA

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