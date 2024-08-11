Antep fıstığı üreticisine alım ve ilaçlama müjdesi - Son Dakika
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Antep fıstığı üreticisine alım ve ilaçlama müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuruma bağlı şirketler üzerinden Antep fıstığı alımına başlayacak, üreticiye ilaçlama desteği verecek

11.08.2024 14:40
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Antep fıstığı üreticisine alım ve ilaçlama müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuruma bağlı şirketler üzerinden Antep fıstığı alımına başlayacak, üreticiye ilaçlama desteği verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

"Boz kavlak baklavalık fıstık alımına başlıyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ekonomisini can damarlarından biri olan Antep fıstığının hak ettiği maddi değere ulaşması amacıyla boz kavlak baklavalık fıstığının kuruma bağlı şirketler üzerinden alımına başlayacağını açıkladı. Gaziantep büyükşehirin zararlı haşerelere karşı ilaçlama desteği vereceği de müjdelendi.

Gazi şehrin marka değerlerinden birisi olan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının hak ettiği değere ulaşması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu, Barak Ovası'nda bulunan ve fıstık üretimi yapan köylülerle bir araya geldi. İstişareler sonunda harekete geçen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin boz kavlak baklavalık fıstığı alımına başlama kararı verdi. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda İl Başkanı Fedaioğlu'nun yaptığı görüşmeler neticesinde Tarım Kredi Kooperatifleri, kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığı alımını sürdürecek. Alımların yapılmasıyla fıstık üreticisinin eli rahatlayacak, Antep fıstığının değeri artacak.

Gaziantep büyükşehir zararlı haşerelere karşı ilaçlama desteği verecek

Fıstık üreticileriyle yapılan istişarelerde ağaçlarda oluşan göz kurdu ve dal güvesi sorunlarına karşı mücadele kapsamında daha öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ilaçlama çalışmalarının da devamına karar verildi. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda ağaçlarda oluşan hastalık ve zararlı haşerelere karşı mücadele edilecek, verimlilik artacak. Çalışma için Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile planlamalar hızla yapılarak harekete geçilecek.

"Çiftçimizin bu büyük emeğini korumamız gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep fıstığı ile ilgili alım kararının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Fıstığın hak ettiği değere ulaşması gerek. En temel mesele bugünlerde konuşulan ve çiftçimizin çok büyük emeği var ağaçların üzerinde. Bizim açımızdan yeşil altın. Hem soframızın lezzeti hem bölgenin ekonomisi hem de büyük bir emek. Çiftçimizin bu büyük emeğini korumamız gerekiyor. Çiftçilerimizle yaptığımız istişareler sonunda boz kavlak baklavalık fıstığın hakkettiği değerde gitmediğini söylediler. Bu soruna karşı biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şirketlerimiz üzerinden boz kavlak baklavalık fıstığı almaya karar verdik. Biz hemşerilerimizle birlik yaptık. Fıstık bizim alın terimiz, emeğimiz, ağız tadımız, ekonomimiz, ailemizin ve şehrimizin ekonomisi, ilçelerimizin göz bebeği. Bütün ilçelerimizin kendine ait ürünleri var ama bu bölgede fıstık bizim ekonomimiz. Her yer, işlerimiz fıstık gibi oluyor ve fıstık gibi olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Üreticimizi, çiftçimizi desteklemiş olacağız"

Ziyaretlerin ve istişarelerin verimliliğine dikkat çeken Başkan Fatih Fedaioğlu ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte bugün Barak Ovası'ndaki fıstık üreten köyleri ziyaret ettik. Ziraat odalarımızın teşvikleriyle Başkan Fatma Şahin ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürüyle görüştük. Onlar da kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığı satın almaya devam edecekler. Böylelikle üreticimizi, çiftçimizi desteklemiş olacağız. Hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antep fıstığı üreticisine alım ve ilaçlama müjdesi - Son Dakika

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