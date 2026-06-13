Anthropic'in Yapay Zeka Modellerine Erişim Askıya Alındı - Son Dakika
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Anthropic'in Yapay Zeka Modellerine Erişim Askıya Alındı

13.06.2026 11:07
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ABD hükümeti, ulusal güvenlik nedeniyle Anthropic'in yeni yapay zeka modellerine erişimi durdurdu.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle getirdiği kısıtlamanın ardından yeni yapay zeka modelleri Fable 5 ve Mythos 5'e erişimi askıya aldığını duyurdu.

Anthropic'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD federal hükümetinin, ihracat kontrolü talimatı kapsamında, şirket çalışanları da dahil olmak üzere ülke içi ve dışındaki tüm yabancı uyruklu kişilerin söz konusu yapay zeka modellerine erişiminin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talimat doğrultusunda Fable 5 ve Mythos 5'e erişimin tüm müşteriler için derhal askıya alındığı bildirildi.

ABD'li yetkililerin karara gerekçe oluşturan ulusal güvenlik tehdidine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermediği aktarılan açıklamada, hükümetin, Fable 5'in güvenlik önlemlerini aşmaya imkan tanıyan bir yöntemi tespit ettiğine inanıldığı kaydedildi.

Amerikan CNBC kanalına konuşan bir hükümet yetkilisi ise söz konusu talimatın, Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından gönderildiğini ve metnin Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Bürosu yetkililerinin katkısıyla hazırlandığını belirtti.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anthropic'in Yapay Zeka Modellerine Erişim Askıya Alındı - Son Dakika

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