AP Başkanı Metsola, aşırı sağcı bloğun gücünü zayıflatmayacağını söyledi - Son Dakika
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AP Başkanı Metsola, aşırı sağcı bloğun gücünü zayıflatmayacağını söyledi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, aşırı sağcı yeni oluşumun AP'deki en büyük 3. grup haline gelmesinin, yeni dönemde birlikte çalışmak istediği AB yanlısı merkez partilerin gücünü zayıflatmayacağını ifade etti. Metsola, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yeniden başkan seçilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

16.07.2024 15:51
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına yeniden seçilen Roberta Metsola, aşırı sağcı yeni oluşumun AP'deki en büyük 3. grup haline gelmesinin, yeni dönemde birlikte çalışmak istediği AB yanlısı merkez partilerin gücünü zayıflatmayacağını ifade etti.

Metsola, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yeniden başkan seçilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Güçlü bir Avrupa'da güçlü bir parlamentodan yana olacağım." diyen Metsola, "Yeni bir yasama dönemine girerken seçim kampanyası dönemindeki mesajları yapıcı siyasi eyleme dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Metsola, AP'de kutuplaşmaya karşı olduğunu vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban öncülüğünde kurulan Avrupa'nın Vatanseverleri isimli AB karşıtı aşırı sağcı bloğun AP'deki en büyük 3. grup konumuna yerleşmesine nasıl baktığının sorulması üzerine Metsola, yarın AP'deki tüm siyasi grupların başkanlarının ilk kez bir araya geleceğini söyledi.

Metsola, tüm grupların tavrının yarın gün sonunda anlaşılmış olacağını belirterek, çoğunluğun "yok etmek değil, birlikte çalışabilecek bir Avrupa vizyonu inşa etmek isteyenlerden" oluştuğunu kaydetti.

AP Başkanı, "Seçim kampanyası sırasında merkez eğilimli grupların AP'de konumlarını koruyamayacağı yönündeki korkuların aksine, bu konuda iyimser olduğumu düşünüyorum. Bu hafta, merkezin gücünü koruduğunu gösterecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı Metsola, 720 milletvekilinden 562'sinin oyunu alarak AP Başkanlığına yeniden seçilmişti.

Kaynak: AA

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