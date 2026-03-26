AP, çocuk istismarını önleyen geçici düzenlemeyi uzatmadı

Avrupa Parlamentosu (AP), teknoloji şirketlerinin çevrim içi çocuk istismarı materyallerini taramasına izin veren geçici düzenlemenin süresini uzatmayı reddetti.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurulunda, e-Gizlilik (e-Privacy) kurallarına getirilen geçici istisnanın uzatılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu teklifi kabul edilmedi.

AP'deki oylamada 228 milletvekili lehte, 311 aleyhte oy kullanırken, 92 milletvekili çekimser kaldı.

Böylece AP, mevcut geçici düzenlemenin uzatılmasına yönelik teklifi kabul etmemiş oldu.

Bu nedenle AB'de 2021'den bu yana yürürlükte olan ve teknoloji şirketlerinin çevrim içi çocuk istismarı içeriklerini gönüllü olarak tespit edip kaldırmasına imkan tanıyan geçici düzenleme, 3 Nisan 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacak.

AB, çevrim içi güvenlik önlemlerini destekleyenlerle gizlilik ve gözetim endişesi taşıyan kesimler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle kalıcı bir düzenleme üzerinde uzlaşamayınca geçici çözüm yoluna gitmişti.