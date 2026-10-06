AP'de İsrail bayrağını çıkaran Hassan yaptırımla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
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AP'de İsrail bayrağını çıkaran Hassan yaptırımla karşı karşıya kalabilir

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AP üyesi Rima Hassan, Strazburg'daki AP binasındaki etkinlikte İsrail bayrağını standdan çıkardı. AP Başkanı Metsola eyleme müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti; Hassan kınama, geçici uzaklaştırma veya 60 güne kadar günlük ödeneğinin askıya alınmasıyla karşılaşabilir.

Filistin asıllı Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, AP binasında İsrail'in desteğiyle düzenlenen ve "Filistin'in yok sayıldığı" etkinlikte İsrail bayrağını standından çıkardığını açıkladı.

Hassan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Strazburg'daki AP binasında dün İsrail'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu ve Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) AP'deki en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisi (EPP) ile ortaklaşa gayriresmi bir etkinlik düzenlediğini belirtti.

AJC'nin Avrupalı milletvekillerini işgal altındaki Filistin topraklarına götürerek kolonizasyonu teşvik etmekle eleştirildiğini ifade eden Hassan, etkinlikte Avrupa Birliği'nin (AB) konu hakkındaki diplomatik tutumunun "hiçe sayıldığını" kaydetti.

Hassan, etkinlikte sergilenen İsrail haritası şeklindeki kolyede işgal altındaki Filistin topraklarının da İsrail'in parçası gibi gösterildiğini vurgulayarak davetlilerden İsrailli Yaron Bob'un konuşması sırasında "Filistin diye bir şey yok. Tek boynuzlu atlar gibi bir hayaldir. Ne Filistinli mülteciler var, ne de Filistinliler." ifadesini kullandığını aktardı.

Etkinlikte AB ve İsrail bayrağının bir standa takıldığını, ayrılırken İsrail bayrağını buradan çıkardığını ve AB bayrağının da dengesizlik nedeniyle yere düştüğünü kaydeden Hassan, hiçbir bayrağın çiğnenmediğini, zarar görmediğini veya yere atılmadığını ifade etti.

Hassan, "Yaptığım bu hareket, devam eden soykırımı, uluslararası hukuk ihlallerini ve bu bitmek bilmeyen, dayanılmaz çifte standardı kınamanın bir parçasıdır: Bir Rus bayrağı, bu kurumun tesisleri içinde asla kabul edilmezdi. Büyükelçiliği aracılığıyla bu etkinliğin ortağı olan İsrail devleti, tam bir cezasızlık içinde olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve grubu Sol'un AP'de 7 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine her zaman katıldığını aktaran Hassan, "Bu tutum, hiçbir şekilde anılan kişileri veya onların hatırasını hedef almıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Hassan, AP Başkanı Roberta Metsola'ya gerçekleri aktarması ve olayın görüntülendiği videoyu kamuoyuyla paylaşması için mektup gönderdiğini belirtti.

Metsola, prosedürler uyarınca gerekli adımların atıldığını belirtti

Strazburg'daki AP Genel Kurulunda konuya ilişkin açıklama yapan Metsola, Hassan'ın bayrağı yere attığının görüntülere yansıdığını kaydederek "Bu durumu son derece ciddiye aldığımızı ve ilgili kişinin kendini savunma hakkı dahil prosedürlerimiz uyarınca gerekli tüm adımların atılmakta olduğunu özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Metsola, bu tür eylemlere "müsamaha gösterilemeyeceğini" belirtti.

Metsola'nın ofisinden ismi verilmeyen bir yetkili de Euronews internet sitesine yaptığı açıklamada, olayın incelemesinin sürdüğünü, Hassan hakkındaki kararın bu haftaki Genel Kurul sırasında alınmayacağını aktardı.

Hassan, kınama, Parlamento faaliyetlerinden geçici olarak uzaklaştırılma veya 60 güne kadar günlük ödeneğinin askıya alınması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: AA
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