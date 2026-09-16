AP, savunma projelerinde bürokrasiyi azaltan 3 düzenlemeyi kabul etti - Son Dakika
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AP, savunma projelerinde bürokrasiyi azaltan 3 düzenlemeyi kabul etti

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Avrupa Parlamentosu, savunma projelerinin izin süreçlerini 102 iş günüyle sınırlayan ve ürün transferlerini kolaylaştıran 3 düzenlemeyi oylamayla onayladı. Düzenlemeler AB Konseyi'nin nihai onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa'nın savunma hazırlığını ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeleri kabul etti.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'daki AP Genel Kurulu'nda savunma projelerinin izin süreçlerine, savunma ürünlerinin AB içi transferlerine ve savunma yatırımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin 3 düzenleme hakkında oylama yapıldı.

Projelere ilişkin düzenleme 105'e karşı 540, ürünlerin üye ülkeler arasında transferi 92'ye karşı 549 ve yatırımların kolaylaştırılması hükümleri de 125'e karşı 530 oyla kabul edildi.

Yeni düzenlemelerle, savunma projelerine ilişkin izin süreçleri için ortak bir çerçeve oluşturulacak. İzin verme sürecinin azami süresi 102 iş günü olarak belirlenecek. Yetkili makamların süre içinde karar vermemesi halinde başvuruların onaylanmış sayılması öngörülürken, üye ülkeler insan sağlığına veya ulusal güvenliğe ilişkin gerekçelerle bu uygulamaya istisna getirebilecek.

Avrupa Savunma Fonu (EDF) başvurularındaki bazı idari gereklilikler sadeleştirilecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fon kapsamındaki projelere katılımına yönelik teşvikler de artırılacak.

Düzenlemeler, savunma amaçlı kullanılan bazı kimyasal maddelere ilişkin mevcut muafiyetlerin sürdürülmesini de içeriyor.

Savunma tedarikine ilişkin kurallarda yapılacak değişikliklerle bazı eşik değerler yükseltilecek, ortak alım uygulamalarına imkan tanınacak ve çerçeve anlaşmalarda daha fazla esneklik sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) söz konusu düzenleme paketini Haziran 2025'te açıklamıştı.

AB Konseyi ve AP müzakerecileri 10 Haziran'da, Avrupa'nın savunma kapasitesini ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmıştı.

AB, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarının artırılması, mühimmat üretiminin yükseltilmesi ve savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik girişimlere ağırlık veriyor. Donald Trump yönetimiyle birlikte Avrupa'nın güvenliğinde ABD'ye bağımlılığın azaltılması ve savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenilmesine ilişkin tartışmalar da AB'nin gündeminde öne çıkıyor.

Düzenlemeler, AB Konseyi'nin nihai onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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