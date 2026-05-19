AP Sol Grubu Seyf Ebu Kişk'i Ağırladı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırı sonrasında kaçırıp 10 gün alıkoyduğu Filistin kökenli İspanyol vatandaşı aktivist Seyf Ebu Kişk'i, Parlamento binasında ağırladı.

Sol grubun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kişk'in grubun AP binasında yapılan toplantısında ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesi ve Avrupa Birliği (AB)-İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı yinelendi.

Grubun Eş Başkanı Manon Aubry de X üzerinden yaptığı açıklamada, Kişk'i ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek "Onun gözaltına alınışı ve İsrail'de birkaç hafta boyunca maruz kaldığı işkenceye dair yürek burkan anlatımı, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun suçlarını tam cezasızlık içinde işlemek için hiçbir engel tanımayacağını bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.

İsrail, 10 Mayıs'ta, alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Avila ile Kişk'i sınır dışı etmişti.