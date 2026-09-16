AP Sol Grup, von der Leyen'in İsrail politikasında çifte standart sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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AP Sol Grup, von der Leyen'in İsrail politikasında çifte standart sürdüğünü belirtti

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Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol Grup, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın yıllık Birliğin Durumu konuşmasının İsrail konusunda çifte standartların sürdüğünü ortaya koyduğunu vurguladı. Grup, konuşmayı içerikten yoksun bulurken iklim ve yaşam maliyeti konularında somut adım gelmemesini de eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol Grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın yıllık Birliğin Durumu konuşmasının İsrail konusunda çifte standartların sürdüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Sol Grup, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'ın bir saati aşan "Birliğin Durumu" konuşmasına tepki gösterdi.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, von der Leyen'ın konuşması "uzun, içerikten yoksun ve eylem odaklı olmaktan uzak" olarak nitelendirildi.

Von der Leyen'ın dış politikaya ilişkin mesajlarında "çifte standart" bulunduğunun vurgulandığı açıklamada Komisyon Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında sivil müdahale için olay yerine gelen ekiplerin hedef alınmasını kınanırken İsrail'in aynı eylemleri karşısında aynı tutumu sergilemediğine dikkat çekildi.

Von der Leyen'ın Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cenazesinde yaşananlara atıfta bulunarak "Savaş suçlularının yüceltilmesine AB'de yer yoktur" sözlerine de değinilen açıklamada, AB Komisyonu'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasına yardımcı olacak bir adım atmadığına işaret edildi.

Diğer eleştiriler

Konuşmada artan yaşam maliyetleriyle mücadele için herhangi bir somut tedbir açıklanmadığı belirtilirken, açıklamada ayrıca von der Leyen'ın, ABD'nin ticaret politikalarına karşı net bir tutum sergilemediği vurgulandı.

Açıklamada Komisyonun "rekabetçilik" gerekçesiyle sürdürdüğü kuralları gevşetme politikasına bağlılığını yinelemesi de eleştirildi.

Sol Grup açıklamasında von der Leyen'ın iklim krizi konusunda da yeni ve iddialı bir politika ortaya koymadığını belirtti.

Komisyon Başkanı'nın kendi Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı zayıflatmayı sürdürdüğünün dile getirildiği açıklamada, konuşmanın iklim eylemi yerine ağırlıklı olarak "iklim direncine" odaklandığına dikkat çekildi.

Açıklamada bu yaklaşımın, kapsamlı ve iddialı iklim politikalarına yönelik beklentilerin karşılıksız kalacağına işaret ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Ursula von der LeyenDış PolitikaİsrailGüncelSon Dakika

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