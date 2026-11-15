APEC, 30 yılı aşkın sürede Asya-Pasifik\'te dışa açık kalkınmada kritik rol üstlendi

APEC, 30 yılı aşkın sürede Asya-Pasifik'te dışa açık kalkınmada kritik rol üstlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
APEC, 30 yılı aşkın süredir FTAAP taslağının hazırlanması ve Asya-Pasifik toplumu vizyonunun ilerletilmesinde kritik rol üstleniyor. Bölgeyi dışa açık kalkınmanın ön saflarına taşıyan örgüt, Asya-Pasifik'i küresel ekonominin en dinamik coğrafyasına dönüştürdü.
BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), kuruluşundan bu yana geçen 30 yılı aşkın sürede Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) taslağının hazırlanmasından Asya-Pasifik toplumu vizyonunun ilerletilmesine kadar kritik bir rol üstlendi.
Asya-Pasifik'i küresel ölçekte dışa açık kalkınmanın ön saflarına yerleştiren APEC, bölgeyi küresel ekonominin en dinamik coğrafyası haline getirdi.
Kaynak: Xinhua
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