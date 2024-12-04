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Apollon Heykeli Ele Geçirildi

Apollon Heykeli Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da İ.A.'nın otomobilinde tarihi heykel bulundu, adli işlem uygulandı.

04.12.2024 12:49
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilinde "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirilen kişiye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın tarihi eser olduğu öne sürülen 3 heykel bulundurduğu ve satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.A'nın otomobilini ilçe merkezinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Lir Tutan Apollon" heykeliyle, farklı ebatlarda 2 heykel daha ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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