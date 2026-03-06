APP Plaka Uyarısı: Cezalar Artıyor - Son Dakika
APP Plaka Uyarısı: Cezalar Artıyor

06.03.2026 21:23
Emniyet, APP plaka kullananlara 140 bin TL ceza kesileceğini açıkladı. Sürücü belgesi 30 gün alınacak.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, araçlarda kullanılan "APP Plaka"ya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalarla ilgili yanlış anlaşılmalar nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yönetmelikte belirtilen ölçü veya niteliklere aykırı plaka kullanan ya da araçta bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin TL idari para cezası uygulandığı ve bu düzenlemenin 2016'dan beri yürürlükte olduğu belirtildi. Yetkili kuruluş tarafından basılmayan ve resmi mühür ile güvenlik unsurları bulunmayan plakaları kullananlara ise 140 bin TL ceza uygulanacağı, sürücü belgesine 30 gün el konulacağı ve aracın 30 gün trafikten men edileceği bildirildi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir. Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fikra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır."

Öte yandan kamuoyunda sıklıkla 'APP plaka' olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun'un 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır. Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, Üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Resmi Belgede Sahtecilik" başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır."

Kaynak: ANKA

