Apple'a Çalışanından Kişisel Veri İhlali Davası - Son Dakika
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Apple'a Çalışanından Kişisel Veri İhlali Davası

Apple, çalışanlarının kişisel verilerine erişmekle suçlandı. Dava açan çalışan iddialarını sıraladı.

03.12.2024 11:47
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın bir çalışanı, şirketi, uyguladığı politikalarla çalışanlarının kişisel verilerine erişmekle suçlayıp dava açtı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple çalışanı Amar Bhakta, açtığı davada, şirketi, "aktif olarak kullanmaya teşvik ettiği" kişisel iPhone'lar dahil şirket tarafından yönetilen cihazlar aracılığıyla da çalışanların kişisel verilerine erişmekle suçladı.

Bhakta, kişisel cihazlarını kullanan çalışanların, şahsi iCloud hesaplarını da şirkete bağlamaları gerektiğini ve Apple'ın, mesai dışındaki personelin konum verileri dahil, diğer bilgilerini toplayabildiğini iddia etti.

Dava dilekçesinde, Apple'ın, çalışanlarından "fiziksel, video ve elektronik olarak gözetlemesine" izin veren bir politikayı kabul etmelerini isteyerek California yasalarını ihlal ettiği ve şirket tesislerinde Apple ve Apple olmayan cihazları arama yetkisi verdiği öne sürüldü.

Öte yandan dilekçede, "Apple çalışanları için Apple ekosistemi, duvarlarla çevrili bir bahçe değildir; burası bir hapishane avlusu. Çalışanların hem görev başında hem de görev dışında Apple'ın her şeyi gören gözüne maruz kaldığı bir panoptikon." ifadelerine yer verildi.

Apple sözcüsü Josh Rosenstock, dava hakkında The Verge'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialara kesinlikle katılmıyoruz ve dayanaktan yoksun olduklarına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Hukuk, Apple, Son Dakika

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