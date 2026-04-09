iOS 26.5 Güncellemesi ile RCS Şifreleme, Apple Maps Önerileri ve Avrupa'da Üçüncü Parti Cihaz Desteği Geliyor
iOS 26.5 Güncellemesi ile RCS Şifreleme, Apple Maps Önerileri ve Avrupa'da Üçüncü Parti Cihaz Desteği Geliyor

09.04.2026 15:00
iOS 26.5 güncellemesi, RCS mesajlaşmada uçtan uca şifreleme, Apple Maps'te önerilen mekanlar ve Avrupa kullanıcıları için yeni Bluetooth bağlantı özellikleri gibi yenilikler getiriyor. Siri'nin yapay zeka güncellemeleri ise bir sonraki iOS sürümüne saklandı.

Apple, iOS 26 için son dönemde hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmelere odaklanırken, mayıs ortasında beklenen iOS 26.5 güncellemesi birkaç önemli yenilik getiriyor. Siri için büyük yapay zeka yeniliği bu güncellemede yer almıyor ve iOS 27'ye saklanıyor, ancak iPhone kullanıcıları için önemli değişiklikler bulunuyor.

iOS 26.5 ile RCS mesajlaşmaya uçtan uca şifreleme ekleniyor, bu sayede iPhone ve Android arasındaki mesajlar sadece gönderen ve alıcı tarafından okunabiliyor. Özellik varsayılan olarak açık değil ve Ayarlar üzerinden aktif edilmesi gerekiyor, ayrıca operatörün RCS Universal Profile 3.0 desteği sunması şartı var.

Apple Maps'e eklenen Suggested Places (Önerilen Mekanlar) özelliği, kullanıcılara arama yaparken çevredeki popüler yerleri öneriyor, ancak bu önerilerin bir kısmı reklam olabilir ve Apple'ın reklam politikasındaki değişimin bir parçası olarak görülüyor.

Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için iOS 26.5 ile üçüncü parti Bluetooth cihazları Apple ekosistemine daha kolay bağlanabilecek, örneğin Sony kulaklıklar tek dokunuşla eşleşebilecek ve üçüncü parti akıllı saatler iPhone bildirimlerini gösterebilecek. Bu özellikler şimdilik Avrupa ile sınırlı, ancak geçmişte benzer durumların dünya geneline yayıldığı örnekler var.

Ayrıca, Magic Keyboard'ın iPhone'a kablo ile takıldığında otomatik eşleşme özelliği geliyor, bu da gelecekte iPhone için masaüstü modu gibi ihtimalleri akla getiriyor. iOS 26.5, kullanıcı deneyimini iyileştiren bu yeniliklerle dikkat çekiyor.

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
