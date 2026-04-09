iOS 26.5 Güncellemesi ile RCS Şifreleme, Apple Maps Önerileri ve Avrupa'da Üçüncü Parti Cihaz Desteği Geliyor

Apple, iOS 26 için son dönemde hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmelere odaklanırken, mayıs ortasında beklenen iOS 26.5 güncellemesi birkaç önemli yenilik getiriyor. Siri için büyük yapay zeka yeniliği bu güncellemede yer almıyor ve iOS 27'ye saklanıyor, ancak iPhone kullanıcıları için önemli değişiklikler bulunuyor.

iOS 26.5 ile RCS mesajlaşmaya uçtan uca şifreleme ekleniyor, bu sayede iPhone ve Android arasındaki mesajlar sadece gönderen ve alıcı tarafından okunabiliyor. Özellik varsayılan olarak açık değil ve Ayarlar üzerinden aktif edilmesi gerekiyor, ayrıca operatörün RCS Universal Profile 3.0 desteği sunması şartı var.

Apple Maps'e eklenen Suggested Places (Önerilen Mekanlar) özelliği, kullanıcılara arama yaparken çevredeki popüler yerleri öneriyor, ancak bu önerilerin bir kısmı reklam olabilir ve Apple'ın reklam politikasındaki değişimin bir parçası olarak görülüyor.

Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için iOS 26.5 ile üçüncü parti Bluetooth cihazları Apple ekosistemine daha kolay bağlanabilecek, örneğin Sony kulaklıklar tek dokunuşla eşleşebilecek ve üçüncü parti akıllı saatler iPhone bildirimlerini gösterebilecek. Bu özellikler şimdilik Avrupa ile sınırlı, ancak geçmişte benzer durumların dünya geneline yayıldığı örnekler var.

Ayrıca, Magic Keyboard'ın iPhone'a kablo ile takıldığında otomatik eşleşme özelliği geliyor, bu da gelecekte iPhone için masaüstü modu gibi ihtimalleri akla getiriyor. iOS 26.5, kullanıcı deneyimini iyileştiren bu yeniliklerle dikkat çekiyor.