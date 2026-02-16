Gaziantep'in Araban ilçesinde artan yağışlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü Araban sarımsağında rekolte artışı bekleniyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsak ekili alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 35'inin Araban Ovası'ndan karşılandığını belirtti.

Aralık ve Ocak ayında art arda gerçekleşen kar ve sağanak yağışların toprağın nem oranını artırdığını ifade eden Altun, "Toprağın suya doymasıyla birlikte bu yıl hem kalite hem de verimde artış bekliyoruz." dedi.