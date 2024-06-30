Araban Ziraat Odası Başkanı Anız Yakılmasına Karşı Uyarı Yaptı

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Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Altun, yazılı açıklamasında, ilçede 109 bin dönüm ekili hububat ekili alanda hasat yapıldığını belirtti.

Hasat sonrası anız yakılmaması uyarısında bulunan Altun, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bölgemizde hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılmasıyla bölgemiz ve Araban Ovasında çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır."

Anızın yakılmayıp toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artacağını aktaran Altun, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddelerinin artacağını ve erozyona karşı toprak direncinin artmasıyla toprakta tutulan su miktarının yükseleceğini ve bitkilerin de kuraklıktan daha az etkileneceğini belirtti.