Araç'ta Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Araç ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç, bir kişiyi hayattan kopardı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bektüre köyünde Ergül Saraçoğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Saraçoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Saraçoğlu'nun cenazesi otopsi için Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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