Aracın Önünü Kesip Darbeden 180 Bin TL Ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aracın önünü kesip tartıştığı sürücüsünü darbettiği ileri sürülen şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Fevzipaşa Caddesi'nde 35 Y 8608 plakalı otomobilin sürücüsünün, bir yolcu minibüsünün sürücüsüne saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce tespit edilen ve yakalanan M.G'ye (31), Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.