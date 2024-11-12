Arafat 20. Yılında Anıldı

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RAMALLAH, 12 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Filistinliler, vefatının 20. yıldönümünde Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ı andı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) tarafından pazartesi günü düzenlenen ve yetkililer ile halkın katıldığı etkinlikte, Arafat'ın Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirildi.

Aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları, El Fetih'in sarı flamaları ve merhum liderin sıkça taktığı kefiyeyi taşıdı.

El Fetih Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, yaptığı konuşmada Arafat'ın ölüm yıldönümünün İsrail'in devam eden "saldırıları" nedeniyle bu yıl Filistin halkı için "zor bir döneme" denk geldiğini söyledi.

Tüm uluslararası anlaşmaları, hukuku ve normları hiçe sayan "işgal" yüzünden Filistin halkının "eşi benzeri görülmemiş savaş suçları" ile karşı karşıya olduğunu belirten El-Alul, uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen "ihlaller ve suçlar" konusundaki "sessizliğini" de eleştirdi.

Yaser Arafat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Soboh, Arafat'ın ölüm yıldönümünün, onun yaşamı ve mirasının direniş ve kararlılığa örnek teşkil ettiğinin vurgulanması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Soboh, hayatta kalmak ve zafer kazanmak için ulusal birliğin ve "sahip olunan hakların ve bağımsız devletin" dünya sahnesinde ön planda tutulmasının önemine dikkat çekti.

Pazartesi günü, Tulkerim ve El-Halil gibi Batı Şeria'nın diğer kent, kasaba ve köylerinde de Arafat'ı anmak üzere etkinlik, gösteri ve fotoğraf sergileri düzenlendi.

Arafat, 11 Kasım 2004'te 75 yaşında, Fransa'da bir hastanede bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Filistinliler, İsrail'i Arafat'ı zehirlemekle suçlamış ancak İsrail bu iddiayı reddetmişti.