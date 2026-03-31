Arakçi: Kara harekatına hazırız

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ateşkese göz kırpmasının ardından Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den bambaşka bir açıklama geldi. Arakçi, "Ateşkes kabul etmeyeceğiz, sadece savaşın sona ermesini kabul ederiz. Kara harekatına hazırız, düşmanların yanlış hesap duymamasını umuyoruz. Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almış değiliz. Kendi değerlendirmelerimiz ve hassasiyetlerimiz var. Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında ABD ile savaşa ilişkin sert mesajlar verdi. Kara savaşına hazır olduklarını belirten Arakçi, sadece savaşın sona ermesini kabul edeceklerini söyledi.

ARAKÇİ: ATEŞKES KABUL ETMEYECEĞİZ

Arakçi, İran’ın kara harekatına hazır olduğunu vurgulayarak, düşmanların yanlış hesap yapmamasını umduğunu ifade etti. Arakçi, "Ateşkes kabul etmeyeceğiz, sadece savaşın sona ermesini kabul ederiz" dedi.

"ABD'NİN 15 MADDELİK ÖNERİSİNE HERHANGİ BİR YANIT VERMEDİK"

Arakçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almış değiliz. Kendi değerlendirmelerimiz ve hassasiyetlerimiz var. Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır. ABD’nin 15 maddelik önerisine herhangi bir yanıt göndermedik, aynı şekilde biz de herhangi bir öneri veya şart sunmadık.

"WİTKOFF'TAN DOĞRUDAN MESAJLAR ALIYORUZ"

İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır; güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesajlar alıyoruz. Bu, müzakere halinde olduğumuz anlamına gelmez. Hürmüz Boğazı tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı."

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:21
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:41:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.