Arakçi: Kara harekatına hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında ABD ile savaşa ilişkin sert mesajlar verdi. Kara savaşına hazır olduklarını belirten Arakçi, sadece savaşın sona ermesini kabul edeceklerini söyledi.

ARAKÇİ: ATEŞKES KABUL ETMEYECEĞİZ

Arakçi, İran’ın kara harekatına hazır olduğunu vurgulayarak, düşmanların yanlış hesap yapmamasını umduğunu ifade etti. Arakçi, "Ateşkes kabul etmeyeceğiz, sadece savaşın sona ermesini kabul ederiz" dedi.

"ABD'NİN 15 MADDELİK ÖNERİSİNE HERHANGİ BİR YANIT VERMEDİK"

Arakçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almış değiliz. Kendi değerlendirmelerimiz ve hassasiyetlerimiz var. Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır. ABD’nin 15 maddelik önerisine herhangi bir yanıt göndermedik, aynı şekilde biz de herhangi bir öneri veya şart sunmadık.

"WİTKOFF'TAN DOĞRUDAN MESAJLAR ALIYORUZ"

İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır; güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesajlar alıyoruz. Bu, müzakere halinde olduğumuz anlamına gelmez. Hürmüz Boğazı tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı."