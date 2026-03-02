Aramco, İHA Saldırısı Üzerine Faaliyetleri Durdurdu - Son Dakika
Aramco, İHA Saldırısı Üzerine Faaliyetleri Durdurdu

02.03.2026 12:42
Suudi Aramco, İran'a ait bir İHA'nın Ras Tanura tesisine saldırısı sonrası rafineri faaliyetlerini durdurdu.

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Ras Tanura tesisindeki bir petrol depolama alanını vurmasının ardından rafinerideki faaliyetlerin tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.

Suudi yetkililer, İran'dan gelen İHA saldırısının küçük çaplı bir yangına yol açtığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Faaliyetlerin durdurulduğu Ras Tanura, bir petrol rafinerisi ve büyük bir açık deniz petrol yükleme terminaline ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aramco, İHA Saldırısı Üzerine Faaliyetleri Durdurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Aramco, İHA Saldırısı Üzerine Faaliyetleri Durdurdu - Son Dakika
