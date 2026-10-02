Aranan hükümlü Afyonkarahisar'da kovalamacayla yakalandı, 440 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin kullandığı babasına ait aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.S. bir süre sonra yakalandı.

Sürücü belgesi geçici olarak alınan H.S'ye 440 bin lira ceza kesildi, araç da trafikten men edildi.

Gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.