Aranan Hükümlü Kırıkkale\'de Baza Altında Yakalandı

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KIRIKKALE'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., saklandığı evdeki bazanın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., saklandığı evdeki bazanın altında yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı. 5 firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.