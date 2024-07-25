Arap Birliği, Çin'in Filistin'e verdiği desteği takdir etti - Son Dakika
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Arap Birliği, Çin'in Filistin'e verdiği desteği takdir etti

Arap Birliği, Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nu memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Arap Birliği İşgal Edilmiş Arap Toprakları ve Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Çin'in Filistin davasını destekleyen tarihi tutumunu takdir ettiklerini belirterek, bu tutumun Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkilerin derinliğini ve gücünü somut biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Arap Birliği, Çin liderliğinin çabalarını ve girişimlerini takdirle karşıladığını belirtirken, Çin'in Filistin halkının haklarına verdiği desteği sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Ayrıca, Çin'in Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'nin ilgili kararlarına uygun olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurma mücadelesini güçlendirme çabalarını da övgüyle bahsetti.

25.07.2024 13:19
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KAHİRE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği, Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Arap Birliği İşgal Edilmiş Arap Toprakları ve Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin davasını destekleyen tarihi tutumunu takdir ettiklerini belirterek, bu tutumun Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkilerin derinliğini ve gücünü somut biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Çin liderliğinin çabalarını ve girişimlerini Arap Birliği'nin takdirle karşıladığını belirten Ebu Ali, Çin'in Filistin halkının haklarına verdiği desteği sürdürmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Ebu Ali ayrıca Çin'in, Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'nin ilgili kararlarına uygun olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurmak için verdiği haklı ve meşru mücadeleyi güçlendirme çabalarından da övgüyle bahsetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Arap Birliği, Çin'in Filistin'e verdiği desteği takdir etti - Son Dakika

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