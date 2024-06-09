Arap Birliği Genel Sekreteri, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nu övdü - Son Dakika
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Arap Birliği Genel Sekreteri, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nu övdü

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı'ndan övgüyle bahsetti. Ebu Gayt, Çin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik tutarlı duruşunu takdir ettiğini ifade etti. Çin ve Arap devlet liderlerinin üzerinde anlaştığı mutabakatı hayata geçirmek ve 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni düzenlemek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

09.06.2024 11:38
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KAHİRE, 9 Haziran (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı'ndan övgüyle söz ederken, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş yüksek düzeydeki gelişime işaret etti.

Ebu Gayt, Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang ile Kahire'de yaptığı son görüşmede, bu yılki bakanlar toplantısında ideal sonuçlara ulaşıldığını söyledi ve Çin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik tutarlı duruşunu takdir ettiğini ifade etti.

Arap ülkelerinin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in toplantının açılışındaki konuşmasına büyük önem verdiğini belirten Ebu Gayt, Çin ve Arap devlet liderlerinin üzerinde anlaştığı mutabakat ile bakanlar toplantısında çıkan sonuçları ortaklaşa hayata geçirmek, Xi'nin önerdiği "beş işbirliği çerçevesini" oluşturmak ve 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni düzenlemek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Liao ise mevcut Çin-Arap ilişkilerinin tarihi bir zirvede olduğunu ve Çin'in gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Büyükelçi, bir sonraki aşama olarak Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun inşasını daha da güçlendirmek ve geliştirmek, Xi'nin Çin ve Arap ülkeleri arasında "beş işbirliği çerçevesi" önerisini tam olarak hayata geçirmek, 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni düzenlemek ve ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasını hızlandırmak için Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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