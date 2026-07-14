Arap Birliği'nden Egemenlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arap Birliği'nden Egemenlik Vurgusu

Arap Birliği\'nden Egemenlik Vurgusu
14.07.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, egemenliğin kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

KAHİRE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Arap devletlerinin egemenliğinin, taviz verilmemesi gereken bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

1 Temmuz'da göreve başlayan Fehmi, ilk basın toplantısını pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenledi.

Arap dünyasının ulusal güvenliğinin, ortak tutum gerektiren bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Fehmi, "Herhangi bir Arap devletinin güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm Arap dünyasının güvenliğine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Bölgesel gerilimlere de değinen Fehmi, Sudan, Suriye, Yemen, Libya ve Somali'deki krizlerin ancak diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Fehmi, Arap Birliği'nin söz konusu ülkelerde güvenliğin ve istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları desteklemeye kararlı olduklarını yineledi. Genel Sekreter, bu kapsamda toprak bütünlüğünün korunmasına, çatışmaların sona erdirilmesine, insani yardımların artırılmasına ve yerinden edilmiş kişiler ile mültecilerin güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesine odaklanacaklarını vurguladı.

Filistin meselesinin, Arap Birliği'nin önceliklerinin başında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Fehmi, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, işgali sona erdirmek ve "sivil halka karşı işlenen suçların" faillerinden hesap sormak için çalışmaya devam edeceklerini taahhüt etti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden Egemenlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!
Arda Turan için İngiltere sürprizi Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler

13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:11:27. #7.12#
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden Egemenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.