Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, Riyad'a fırlatılan füzenin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, Riyad'a fırlatılan füzenin imha edildiğini açıkladı

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin hava savunmasınca imha edildiğini duyurdu. Maliki, ülkenin doğu bölgesinde bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti; can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktaran Maliki, Husiler tarafından Riyad istikametine fırlatılan bir balistik füzenin havada engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde de bir İHA'nın tespit edildiği ve düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Saldırılarda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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