Arap Koalisyonu Sözcüsü, Yemen'de 3 füze rampasının imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 3 füze fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Husilerin bölgesel güvenliği tehdit etmek amacıyla kullandığı 3 füze fırlatma rampasının imha edildiğini aktaran Maliki, açıklamasına hedef alınan rampaların vurulma anını gösteren bir video da ekledi ancak rampaların nerede ve ne zaman imha edildiğine ilişkin detay vermedi.

Maliki, Husilerin sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılarına "kararlılıkla karşılık verileceğini" ifade etti.???????

Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırıları

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini ve Suudi Arabistan Havayollarına ait bir uçağı hedef alan iki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler de dün akşam Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneyindeki Necran Havalimanı'nı ve Hamis Muşayt'taki bir hava üssünü balistik ve seyir füzeleriyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.