Arap Tayları Açık Artırmada Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Arap Tayları Açık Artırmada Satışa Sunuldu

Arap Tayları Açık Artırmada Satışa Sunuldu
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TİGEM'in düzenlediği açık artırmada 30 Arap tayı satıldı, toplam gelir 27.5 milyon lira.

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen safkan Arap tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen açık artırmada yeni sahiplerini buldu. İhalede 30 tay satılırken, toplam 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmelerinde yetiştirilen 34 safkan Arap koşu tayı, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı. Yarış atı yetiştiriciliği çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği ihalede katılımcılar, tay sahibi olabilmek için teklif verdi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen satış sonucunda 34 taydan 30'u alıcı bulurken, 4 tay için alıcı çıkmadı. Yoğun katılımla geçen ihalede, 3 milyon 600 bin liralık satış bedeline ulaşan 'Bilge Çınar' isimli tay ihalenin en yüksek fiyatla alıcı bulan ismi oldu. 'Hançeroğlu' 1 milyon 850 bin liraya, 'Duşbara' ise 1 milyon 700 bin liraya satıldı. Bu taylar ihalede oluşan yüksek bedeller arasında öne çıktı. Satışa sunulan tayların 30'unun alıcı bulmasıyla birlikte TİGEM'in elde ettiği toplam gelir 27 milyon 550 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Tayları Açık Artırmada Satışa Sunuldu - Son Dakika

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